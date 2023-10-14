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Ростовская область передала мотострелкам в зоне СВО бинокли, дроны, тепловизоры

Ростовская область передала мотострелкам в зоне СВО бинокли, дроны, тепловизоры

Всего техники и оборудования собрали на 3,5 миллиона рублей.Бойцы мотострелковой дивизии, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, получили от Ростовской области новую партию оборудования и специальных технических устройство.

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