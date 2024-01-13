Superman, Batman и Suicide Squad: Джейсон Шрайер раскрыл детали проектов Rocksteady Известный ж...

Superman, Batman и Suicide Squad: Джейсон Шрайер раскрыл детали проектов RocksteadyИзвестный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал обстоятельную статью о Rocksteady, вероятно, воспользовавшись недавними первыми впечатлениями, опубликованными в прессе о Suicide Squad: Kill the Justice League и опровергнув слухи о существовании из игры про Супермена.