Проведшая бойцов СВО через минное поле собака Победа получила «Лохматый Оскар»

Дворняга по кличке Победа, которая помогла российским бойцам преодолеть минные поля в зоне специальной военной операции, стала победительницей международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар»).
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