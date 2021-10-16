smi.today

1 649 подписчиков

Несколько десятков полицейских пострадали в ходе расселения сквота в Берлине

Несколько десятков полицейских пострадали в ходе расселения сквота в Берлине

Не менее 46 немецких полицейских пострадали в ходе операции по выселению левых активистов из незаконно занятого ими заброшенного жилого помещения (сквота) в центре Берлина, 16 октября сообщила пресс-служба полиции Берлина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх