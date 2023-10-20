Венгрия сохранила уникальные отношения с Россией ради национальных интересов @ Александр Демьянчук/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Венгрия делает все, что в ее силах, чтобы спасти экономические связи с Россией.
За что Венгрия благодарит Россию
Комментарии
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Юрий Золотарев
Слишколм много ИДИЁТОВ в европах! На их фоне В. Орбан смотрится крайне положительно!
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13 час.
Natalija Osminina
Они просто полностью подконтрольны Лондону и Вашингтону. А Орбан-под Ватиканом.
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13 час.
Гарибян Сусанна
В 2016 году в Венгрии в медье Шёред был установлен по просьбе поисковиков Саратовской области, обратившихся к Путину В.В., Министерством оборону России памятник советским солдатам 104 гв. с. д. переформированной из 4 ВДК в конце 1944 года. Жители помогали в этом. А в Европе в это время памятники советским солдатам сносили. Жители другой деревни самостоятельно ухаживают за другим захоронением в своей деревне в благодарность русским за спасение их солдат, попавших в плен во время Сталинградской битвы. У венгров хорошая память, поэтому они и ведут себя как люди.
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10 час.
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