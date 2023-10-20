За что Венгрия благодарит Россию

Гарибян Сусанна

В 2016 году в Венгрии в медье Шёред был установлен по просьбе поисковиков Саратовской области, обратившихся к Путину В.В., Министерством оборону России памятник советским солдатам 104 гв. с. д. переформированной из 4 ВДК в конце 1944 года. Жители помогали в этом. А в Европе в это время памятники советским солдатам сносили. Жители другой деревни самостоятельно ухаживают за другим захоронением в своей деревне в благодарность русским за спасение их солдат, попавших в плен во время Сталинградской битвы. У венгров хорошая память, поэтому они и ведут себя как люди.