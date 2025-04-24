Неожиданная встреча русских солдат с ВСУ: Дрон заснял удивительные 20 секунд на фронте

Царьград Фото: Царьград Дрон заснял удивительные 20 секунд на фронте. В Запорожской области произошла неожиданная встреча русских солдат с ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Самый красивый и самый родной - Красный флаг СССР!
- Киргизия пошла по пути президента Азербайджана Ильхама Алиева. Нападки на Москву сыплются одна за другой. Хамство Баку Россия купировала. Как сработаем теперь? Первый ответ уже последовал
- «Такой же веры, как мы все»: брат Тимура Рзаева, сорвавшего украшения к Пасхе, объяснил его действия
Свежие комментарии