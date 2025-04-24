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Неожиданная встреча русских солдат с ВСУ: Дрон заснял удивительные 20 секунд на фронте

Неожиданная встреча русских солдат с ВСУ: Дрон заснял удивительные 20 секунд на фронте

Царьград Фото: Царьград Дрон заснял удивительные 20 секунд на фронте. В Запорожской области произошла неожиданная встреча русских солдат с ВСУ.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Опросник идиотский, эвакуационные команды пересекаются часто.
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17 час.
Владимир Елкин
А ещё могли бы спросить, за чьи интересы украинцы воюют? За интересы европейских колонизаторов и за непомерное обогащение жидовской банды зеленского?
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13 час.
федор
👍👍👍
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1 час.
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