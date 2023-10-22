16 человек, чья особенная внешность магнитом притягивает взгляды окружающих

Каждый человек уникален. Но некоторые фишки во внешности встречаются довольно редко. Герои нашей подборки именно такие: природа наградила их необычными чертами, которыми, на наш взгляд, стоит только гордиться.
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