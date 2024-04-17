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Царьград

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Священнослужители объяснили, за кого нельзя подавать записки в храме

Священнослужители объяснили, за кого нельзя подавать записки в храме

В церковной практике существуют различные виды записок, такие как "О здравии" или "Об упокоении", которые предназначены для поминовения на различных богослужениях, включая проскомидии, ектении, молебны и панихиды.

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