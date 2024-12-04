ВНИМАНИЕ❗️❗️❗️ 5, 6, 9, 10, 11 Декабря на территории ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" будет работать передвижной флюорограф!!!.
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ВНИМАНИЕ❗️❗️❗️ 5, 6, 9, 10, 11 Декабря на территории ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" будет работать передвижной флюорограф!!!.