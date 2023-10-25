На скандальном рынке под Челябинском работают силовики

На скандальном рынке в поселке Кременкуль под Челябинском работают силовики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Следственного комитета, Росгвардии и полиции появились на рынке накануне вечером: они оцепили территорию, опечатали боксы и автомобили.
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