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Аллегри про 2:0 с «Интером»: «Ювентус» едва ли будет пропускать при таком отношении к делу. Мы получили удовольствие от победы»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Интером» (2:0). «Было очень интересно наблюдать за этой игрой, особенно учитывая то, что в первом тайме нам немного повезло.

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