ТАСС: арестованных за наемничество в Киргизии перевели на домашний арест

Арестованных за наемничество в Киргизии перевели на домашний арест. Об этом сообщает ТАСС. В вербовке наемников для армии иностранного государства подозревают, в том числе, сотрудницу Русского дома Наталью Секерину.
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