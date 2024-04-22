Голкипер "Ростова" Песьяков: моя ошибка, что не попросил замену в перерыве

Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", по ходу которого он был заменен перед назначенным во втором тайме пенальти, рассказал о своем состоянии и назвал главную ошибку.