Голкипер "Ростова" Песьяков: моя ошибка, что не попросил замену в перерыве

Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", по ходу которого он был заменен перед назначенным во втором тайме пенальти, рассказал о своем состоянии и назвал главную ошибку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии