Родители отравившихся детей не проветрили дом после обработки от насекомых

ИЗВЕСТИЯ Родители четверых детей, погибших от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края, не проветирили дом после того, как обработали его средством от насекомых, рассказал в эксклюзивном интервью "Известиям" руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Артем Кротов.