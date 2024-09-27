Родители отравившихся детей не проветрили дом после обработки от насекомых

ИЗВЕСТИЯ Родители четверых детей, погибших от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края, не проветирили дом после того, как обработали его средством от насекомых, рассказал в эксклюзивном интервью "Известиям" руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Артем Кротов.
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