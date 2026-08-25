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«Перерезали горло»: ДРГ Армии России проникла в Дружковку и уничтожила боевиков ВСУ (ВИДЕО)

«Перерезали горло»: ДРГ Армии России проникла в Дружковку и уничтожила боевиков ВСУ (ВИДЕО)

ДРГ Армии России проникла в Дружковку и уничтожила четырёх боевиков ВСУ. Об успешной операции российских бойцов сообщила украинская «волонтёрка» Кристина Сашко со ссылкой на военнослужащих бригады, где служили уничтоженные «всушники».

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