«Перерезали горло»: ДРГ Армии России проникла в Дружковку и уничтожила боевиков ВСУ (ВИДЕО)

ДРГ Армии России проникла в Дружковку и уничтожила четырёх боевиков ВСУ. Об успешной операции российских бойцов сообщила украинская «волонтёрка» Кристина Сашко со ссылкой на военнослужащих бригады, где служили уничтоженные «всушники».