ДРГ Армии России проникла в Дружковку и уничтожила четырёх боевиков ВСУ. Об успешной операции российских бойцов сообщила украинская «волонтёрка» Кристина Сашко со ссылкой на военнослужащих бригады, где служили уничтоженные «всушники».
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