МК: Рожин опубликовал фотографию вида на Артемовск с позиции ЧВК "Вагнер"

Эксперт Центра политической и военной журналистики Борис Рожин со ссылкой на корреспондента ФАН Сергея Чемекова опубликовал в своем Telegram-канале фотографию подхода к Артемовску (украинское название: Бахмут), сделанную с позиции ЧВК "Вагнера".