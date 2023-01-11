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МК: Рожин опубликовал фотографию вида на Артемовск с позиции ЧВК "Вагнер"

МК: Рожин опубликовал фотографию вида на Артемовск с позиции ЧВК "Вагнер"

Эксперт Центра политической и военной журналистики Борис Рожин со ссылкой на корреспондента ФАН Сергея Чемекова опубликовал в своем Telegram-канале фотографию подхода к Артемовску (украинское название: Бахмут), сделанную с позиции ЧВК "Вагнера".

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