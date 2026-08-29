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Ивановские новости

2 подписчика

Ивановский «Текстильщик» уступил «Велесу» 0:1

Ивановский «Текстильщик» уступил «Велесу» 0:1

Единственный гол на 90-й минуте забил вышедший на замену Антон Мурза, пробив в верхний угол ворот мимо Фадеева.

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