Дожили с женой до серебряной свадьбы, и вдруг отношения резко ухудшились...

Федор Родников

Самое страшное в семье это когда супруги начинают соперничать за главенство,вместо того что бы делать взаимные уступки.Семью,описанную в статье,ничего хорошего не ждёт-однажды надоест лупить чучело и они кинутся друг на друга и один Бог ведает чем это кончится.