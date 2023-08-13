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Дожили с женой до серебряной свадьбы, и вдруг отношения резко ухудшились...

Дожили с женой до серебряной свадьбы, и вдруг отношения резко ухудшились. Характер у обоих вспыльчивый, горячий.

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Комментарии
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Федор Родников
Самое страшное в семье это когда супруги начинают соперничать за главенство,вместо того что бы делать взаимные уступки.Семью,описанную в статье,ничего хорошего не ждёт-однажды надоест лупить чучело и  они кинутся друг на друга и один Бог ведает чем это кончится.
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