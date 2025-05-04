Роберт Кеннеди-​младший: Министерство здравоохранения и социальных служб при Байдене стало "соучастником в торговле детьми"

Topmember Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-​младший заявил в среду, что Министерство здравоохранения и социальных служб больше не содействует торговле детьми в Соединённых Штатах и вместо этого «очень активно» разыскивает сотни тысяч детей-​мигрантов, которых потеряла администрация Байдена (видео заявления).