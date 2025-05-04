Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Роберт Кеннеди-​младший: Министерство здравоохранения и социальных служб при Байдене стало "соучастником в торговле детьми"

Роберт Кеннеди-​младший: Министерство здравоохранения и социальных служб при Байдене стало "соучастником в торговле детьми"

Topmember   Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-​младший заявил в среду, что Министерство здравоохранения и социальных служб больше не содействует торговле детьми в Соединённых Штатах и вместо этого «очень активно» разыскивает сотни тысяч детей-​мигрантов, которых потеряла администрация Байдена (видео заявления).

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