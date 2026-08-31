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Татар-информ

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Аксаков призвал не тратить ресурсы на ответные меры против санкций ЕС

Аксаков призвал не тратить ресурсы на ответные меры против санкций ЕС

Главным ответом России на новые санкции Евросоюза должно стать развитие собственной экономики и расширение сотрудничества со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

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