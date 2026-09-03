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Царьград

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Школьник из Германии решил принять православие после экскурсии в монастырь

Школьник из Германии решил принять православие после экскурсии в монастырь

Побывав в Свято-Георгиевском православном монастыре, юный лютеранин принял решение перейти в православие.

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