Такер Карлсон заявил об отсутствии вины за предстоящее интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон, ранее сообщивший о своем намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина, в беседе с газетой «Известия» заявил, что у него нет причин чувствовать себя виноватым перед США .
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