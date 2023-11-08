В России появились в продаже гибридные минивэны FAW Bestune M9

Один из дилеров привез в Россию полноразмерные китайские минивэны FAW Bestune M9. Автомобиль обладает весьма впечатляющими габаритами — 5280 х 2005 х 1945 мм при колесной базе 3200 мм и неплохим оснащением.
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