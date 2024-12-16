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Политика как она есть

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В Швейцарии заявили о подготовке следующего саммита по Украине

В Швейцарии заявили о подготовке следующего саммита по Украине

Швейцария активно участвует в подготовке следующего саммита по Украине. В рамках подготовительного процесса происходит взаимодействие с Россией, а также с Соединенными Штатами и членами «Большой семерки» (G7).

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