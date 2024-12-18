Доцент Горбунова: банки снижают лимит по кредитке, если ей долго не пользовались

Кредитные организации в России на фоне ужесточения политики Центробанка стали сокращать льготный период уплаты процентов по займу (грейс-период) и повышать ставки по кредиткам, сообщила доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова в разговоре с агентством РИА Новости.