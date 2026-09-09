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Новости Липецка

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Землю под липецким пансионатом «Лазори» могут выставить на торги

Землю под липецким пансионатом «Лазори» могут выставить на торги

Землю, на которой работает пансионат «Лазори» в Грязинском округе, могут предоставить для рекреационных целей через торги.

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