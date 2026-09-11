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Царьград

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Трамп пообещал американцам 5000 долларов за победу республиканцев

Трамп пообещал американцам 5000 долларов за победу республиканцев

Президент США Дональд Трамп обещает выплатить каждому взрослому гражданину США 5000 долларов, если республиканцы одержат победу на выборах в Конгресс.

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