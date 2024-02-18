Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлены обновлённые лифтбек и универсал Skoda Octavia, Brabus выпустил рекордный суперкар Rocket 1000, Audi готовит к премьере рестайлинговые седан и хэтчбек S3, Rezvani представила 1000-сильный суперкар Beast на базе Chevrolet Corvette, а Aston Martin сделал новый суперкар Vantage.