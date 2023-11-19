Знаете ли вы основные события обороны Тулы – тест

Конец осени 1941 года – мрачное время в истории Тульской области. Начало войны, немецкие войска подступили к оружейной столице – земляки были вынуждены воинственно сражаться, чтобы не подпустить врага к столице.
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