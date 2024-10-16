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Андрей Ведищев о матче с «Уралмашем»: «Для победы надо больше думать на площадке, не совершать поспешных действий»

«Соперник очень удачно играет на выезде: в этом сезоне они выиграли уже три матча в гостях. Но все равно для нас является преимуществом то, что мы играем дома – успели хорошо восстановиться после непростого матча с «Самарой».

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