"Нужно разбираться в еде". На Алтае запускают "Мастерскую мяса" ради новых звезд кулинарии

Проект будет знакомить жителей с алтайской говядиной, учить готовить мясо и помогать молодым поварам развиваться в профессии В Алтайском крае запускают проект "Мастерская мяса", который должен повысить культуру приготовления и потребления мясных продуктов.
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