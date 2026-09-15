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"Нужно разбираться в еде". На Алтае запускают "Мастерскую мяса" ради новых звезд кулинарии

"Нужно разбираться в еде". На Алтае запускают "Мастерскую мяса" ради новых звезд кулинарии

Проект будет знакомить жителей с алтайской говядиной, учить готовить мясо и помогать молодым поварам развиваться в профессии В Алтайском крае запускают проект "Мастерская мяса", который должен повысить культуру приготовления и потребления мясных продуктов.

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