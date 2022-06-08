В Магаданской области инспекторы ГИБДД провели занятие для дошколят

В Магаданской области инспекторы ГИБДД провели занятие для дошколят

Сотрудники ОМВД России по Хасынскому району с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма посетили детский сад поселка Палатка.

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