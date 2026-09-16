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США впервые официально признали наличие оружия на орбите

США впервые официально признали наличие оружия на орбите

Художественное изображение орбитального оружия / © USSF Министр ВВС США Трой Майнк сделал неожиданное заявление, сообщив, что в настоящее время на орбите уже размещены вооружения, предназначенные для защиты интересов США в космосе.

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