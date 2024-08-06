Власти Курской области предупредили о фейк-видео с врио губернатора

Правительство Курской области заявило о распространяющемся в социальных сетях фейке с обращением врио губернатора региона Алексея Смирнова с призывом к мужчинам старше 18 лет явиться в военкоматы для получения оружия.
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