Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией в любом формате

Украинский президент поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на диалог с Россией в любом формате, и поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров.
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