Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией в любом формате

Украинский президент поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на диалог с Россией в любом формате, и поблагодарил Ватикан за готовность стать площадкой для прямых переговоров.