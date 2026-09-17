В Геленджике, Анапе и Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА

Жителей Геленджика днем 17 сентября оповестили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. На территории курорта включили сирены.
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