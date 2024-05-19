Политолог объяснил, чем будет определяться дальнейшая легитимность Зеленского

REUTERS/Maksym Muzychenko-Kishka Дальнейшая легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского после истечения его полномочий 20 мая будет определяться мировым сообществом и гражданами Украины, заявил в беседе с РЕН ТВ политолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов.