РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    К воровству толкают!А что статья об ответственности за воровмтво исчезла?Если "да",то грабьте американцев!В Британии заявил...
  • Eduard
    У Обамы возьмите его будущую пенсию!В Британии заявил...
  • Eduard
    Какие "будущие доходы"? Не устали дурачить корешей ?В Британии заявил...

Политолог объяснил, чем будет определяться дальнейшая легитимность Зеленского

Политолог объяснил, чем будет определяться дальнейшая легитимность Зеленского

REUTERS/Maksym Muzychenko-Kishka Дальнейшая легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского после истечения его полномочий 20 мая будет определяться мировым сообществом и гражданами Украины, заявил в беседе с РЕН ТВ политолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх