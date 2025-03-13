Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Лидер Российской Федерации Владимир Путин в ночь с четверга на пятницу принял участие в переговорном процессе с главой Совмина Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, подняв тему межгосударственного взаимодействия и тех общих проектов, которые державы собираются развивать в обозримом будущем.