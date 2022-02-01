Происшествия

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Сотрудники МВД по РСО – Алания провели спецоперацию по ликвидации закрытого подпольного игорного клуба

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ОЭБиПК УМВД России по г. Владикавказу совместно с УУР МВД по РСО – Алания в помещении по улице Весенняя был задокументирован факт незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

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