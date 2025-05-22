Рубио: США проведут аудит всей предоставленной Украине помощи

Глава Госдепартамента США анонсировал полную проверку всех предоставленных киевскому режиму средств.США проведут анализ всей предоставленной Украине помощи на предмет «манипуляций», заявил госсекретарь Рубио, выступая перед американскими конгрессменами.
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