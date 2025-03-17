Студентку Сабину признали самой красивой татаркой Новосибирской области

Вчера в Доме национальных культур имени Заволокина состоялся долгожданный финал конкурса «Татар кызы – 2025», который уже в 26-й раз собрал самых талантливых, умных и красивых девушек со всей Новосибирской области.
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