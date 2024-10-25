🤬❗️Вот таким образом боевики ВСУ взламывают двери и окна с целью наживиться! 🤜Украинские вооруженные формирования верны своим привычкам воровать и грабить беззащитных.
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🤬❗️Вот таким образом боевики ВСУ взламывают двери и окна с целью наживиться! 🤜Украинские вооруженные формирования верны своим привычкам воровать и грабить беззащитных.
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