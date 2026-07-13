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«Трамп на распутье». Как уход из жизни сенатора Грэма изменит политику Трампа по Украине и что это значит для России?

«Трамп на распутье». Как уход из жизни сенатора Грэма изменит политику Трампа по Украине и что это значит для России?

Интерес президента США Дональда Трампа к Украине может немного снизиться после кончины сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который выступал главным сторонником помощи Киеву.

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