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Шольц не желает конфликта с Россией и допускает возврат к дипломатии

Шольц не желает конфликта с Россией и допускает возврат к дипломатии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц надеется, что в ближайшем будущем конфликта между европейскими странами, НАТО и Россией не возникнет.

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Комментарии
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АндрейБорков
Судя по тому, что делает херр Шольц и что он говорит складывается обоснованное впечатление, что он не совсем адекватен. Выделить четверть всех средств ПВО имеемых в Германии на нужды УкРуины, отправить туда танки, пушки, снаряды, ракеты, советников и инструкторов, наемников-гансов, выделять ежемесячно миллиарды евриков и &quot; надеется, что в ближайшем будущем конфликта между европейскими странами, НАТО и Россией не возникнет...&quot; это как? Ты морда гансовская, внук группен-фюрера СС, фактически уже воюешь с Россией, не совсем напрямую, но непосредственно. И ты, воюя делаешь заявления, что все можно решить мирно! И кто ты после этого? Наверное как политик ты орел сизокрылый, по тому что в политике, как и на восточном базаре, принцип - НЕ НАЕБ....ШЬ - НЕ ПРОЖИВЕШЬ.  Но как представитель прямоходящих человекообразных херр Шольц претендует на &quot;высокое звание&quot; ШИЗОФРЕНИКА, то есть страдающего раздвоением личности.
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