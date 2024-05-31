Шольц не желает конфликта с Россией и допускает возврат к дипломатии

АндрейБорков

Судя по тому, что делает херр Шольц и что он говорит складывается обоснованное впечатление, что он не совсем адекватен. Выделить четверть всех средств ПВО имеемых в Германии на нужды УкРуины, отправить туда танки, пушки, снаряды, ракеты, советников и инструкторов, наемников-гансов, выделять ежемесячно миллиарды евриков и " надеется, что в ближайшем будущем конфликта между европейскими странами, НАТО и Россией не возникнет..." это как? Ты морда гансовская, внук группен-фюрера СС, фактически уже воюешь с Россией, не совсем напрямую, но непосредственно. И ты, воюя делаешь заявления, что все можно решить мирно! И кто ты после этого? Наверное как политик ты орел сизокрылый, по тому что в политике, как и на восточном базаре, принцип - НЕ НАЕБ....ШЬ - НЕ ПРОЖИВЕШЬ. Но как представитель прямоходящих человекообразных херр Шольц претендует на "высокое звание" ШИЗОФРЕНИКА, то есть страдающего раздвоением личности.