Журналистская Правда

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Дмитрий Петровский: Те, кто виноват в их смерти, несут за это ответственность

Президенту Украины Владимиру Зеленскому бессмысленно объявлять «кровную месть», поскольку украинский лидер в настоящее время лишь выполняет приказы Запада.

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