Андрей Потопович: ни секунды на месте.

К успеху любую команду приводят люди - ответственные, целеустремленные, технически подкованные, компетентные, которые ежедневно взаимодействуют друг с другом для достижения общей цели - выпуска качественной продукции.
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