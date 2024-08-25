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Андрей Потопович: ни секунды на месте.

Андрей Потопович: ни секунды на месте.

К успеху любую команду приводят люди - ответственные, целеустремленные, технически подкованные, компетентные, которые ежедневно взаимодействуют друг с другом для достижения общей цели - выпуска качественной продукции.

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