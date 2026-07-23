Публикуем интервью с представителем СК о проблемах льготных препаратов

Брянские следователи на страже здоровья: как СК России добивается лекарств для льготниковВ преддверии Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается 25 июля, и в год 15-летия образования Следственного комитета России мы расскажем, что работа ведомства выходит далеко за рамки расследования громких уголовных дел.
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