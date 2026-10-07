Новости Китайского Музея Искусств

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В Китайском Музее Искусств и ремесел народные ремесла из сельской местности «расцветают» 28 сентября в Китайском Музее Искусств и ремесел открылась международная презентационная выставка сельских мастеров в рамках Праздника урожая китайских крестьян 2026 года, организованная Министерством сельского хозяйства и сельских дел.