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Царьград

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Трамп и Маск против "глубинного государства": русские восхищаются победой

Трамп и Маск против "глубинного государства": русские восхищаются победой

Президент Трамп и Илон Маск одержали победу над "глубинным государством". Русские выражают восхищение их смелостью.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Статья полный бред школьника!
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