Слабые правила безопасности ИИ делают продукты опаснее полного отсутствия правил: математическое исследование Корнелла и CMU

Математическая модель показала, что требования только к создателям конечных сервисов заставляют разработчиков базовых ИИ-моделей отказываться от собственных проверок и аудитаУчёные из Корнеллского университета (Cornell University) и Университета Карнеги — Меллона (Carnegie Mellon University) доказали, что слабые правила безопасности ИИ, ответственность за которые направлена только на создателей конечных приложений, создают продукты с более высоким уровнем риска, чем полное отсутствие регулирования.
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