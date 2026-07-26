Слабые правила безопасности ИИ делают продукты опаснее полного отсутствия правил: математическое исследование Корнелла и CMU

Математическая модель показала, что требования только к создателям конечных сервисов заставляют разработчиков базовых ИИ-моделей отказываться от собственных проверок и аудитаУчёные из Корнеллского университета (Cornell University) и Университета Карнеги — Меллона (Carnegie Mellon University) доказали, что слабые правила безопасности ИИ, ответственность за которые направлена только на создателей конечных приложений, создают продукты с более высоким уровнем риска, чем полное отсутствие регулирования.